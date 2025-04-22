Fenerbahçe’yle Dzeko’nun Yolları Ayrılıyor

EDİN DZEKO’NUN FENERBAHÇE’DEKİ GELECEĞİ

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko’nun sarı-lacivertli takımdaki durumu netleşiyor. Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren takım kaptanı Edin Dzeko ile ilgili olarak önemli bir karara ulaştı. TRT Spor’un aktardığına göre, Fenerbahçe’de Edin Dzeko ile yollar ayrılacak. Yönetim, deneyimli futbolcunun sözleşmesini yenilemeyecek.

DZEKO’NUN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Kariyerinin son dönemlerini geçiren 39 yaşındaki Edin Dzeko’nun futbol kariyerine devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Deneyimli golcünün isminin Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split ile anıldığı belirtildi. Fenerbahçe’de toplamda 94 maça çıkan Boşnak golcü, bu süreçte 44 gol kaydedip 18 asist yaptı. Dzeko’nun piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.