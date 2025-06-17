Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nda Değişiklik Olacak

ISTİFA İDDİALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Süper Lig’in önde gelen ekibi Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu’nda görevli olan Acun Ilıcalı’nın ardından, Sait Ergun Özen ve Hamdi Akın’ın da istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara karşılık veren Hamdi Akın, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak söz konusu haberleri yanıtladı.

HAMDİ AKINS’IN CEVABI

Hamdi Akın, paylaşımında “Sanırım Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nda bir çözülme olsun istiyorlar ancak hiç sanmıyorum.” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Akın, ayrıca Sarı-lacivertli kulübün stat ve arazi yenileme projelerinde de önemli bir rol üstleniyor.