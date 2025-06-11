Fenerbahçe Yönetimden Ayrıldı, Gurur Duydu

ACUN ILICALI’NIN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığı bilgisi Fenerbahçe Kulübü tarafından duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Acun Ilıcalı ilk defa açıklama yaptı. Ilıcalı, “Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu” dedi.

FENERBAHÇE CAMİASI’NA TEŞEKKÜR

Ilıcalı, bu konuda yaptığı açıklamada, “Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi” diyerek hissettiklerini paylaştı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Acun Ilıcalı, konuşmasında Sayın Başkan Ali Koç’a, birlikte görev yaptığı yönetici arkadaşlarına, sporculara, kulüp çalışanlarına ve en başta büyük Fenerbahçe taraftarına içten teşekkürlerini iletti. Bu veda, Fenerbahçe camiasında duygusal bir etki yarattı.