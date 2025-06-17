Fenerbahçe Yönetiminde Ayrılıklar Devam Ediyor

Süper Lig DEVİ FENERBAHÇE’DE AYRILIK RÜZGARLARI

Fenerbahçe, Eylül ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde yönetim kurulunda ayrılıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, yönetim kurulundaki Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Ali Koç’un yapılacak genel kurulda yönetim listesini değiştirmesi bekleniyor.

BASKI VE AYRILIKLAR

Sözcü’de yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe’de Asbaşkan Hamdi Akın’ın şahsi sebeplerle yönetim kurulundan ayrılması gündemde. Sarı-lacivertli yönetim kurulunda ayrıca Sait Ergun Özen de tıpkı Hamdi Akın gibi görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç’un yönetiminde yer alan isimlerden Başkan Vekili Erol Bilecik, muhalefetten gelen baskılarla karşı karşıya. Taraftarların eleştirilerinin odağında bulunan Bilecik’in yönetimden ayrılması söz konusu.