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Spor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

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FENERBAHÇE’DE YOĞUN KATILIM

Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, bugünkü geniş katılımlarla gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Genel Sekreter Burak Kızılhan, yapmış oldukları konuşmalarında Süper Lig’deki rakiplerine dolaylı göndermelerde bulundu.

RAKİPLERİMİZ İTTİRİLİYOR

Konuşmalarında, “Rakiplerimiz ittirililiyor” ifadesine dikkat çekip, mevcut durumla ilgili endişelerini dile getirdiler. Bu sözleriyle, rekabet ortamındaki eşitsizlik ve adaletsizliğe vurgu yaptılar. Fenerbahçe camiası, bu durumu yakından takip ediyor ve gereken hassasiyeti gösteriyor.

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