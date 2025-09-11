Fenerbahçe, Yunus Emre Konak’la ilgileniyor

TEKNİK HEYETTEN YENİ MESAJ

Dün teknik heyetten ulaşan “transfer kapandı” mesajına rağmen, teknik direktör Domenico Tedesco’nun talebiyle bu konu için çalışmalar yeniden hız kazanıyor. Fenerbahçe’nin gündemine Brentford forması giyen Yunus Emre Konak sürpriz bir isim olarak girdi. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için İngiliz ekibine resmen teklif yaptı. Ancak, yapılan ilk teklif Brentford tarafından yetersiz bulundu.

FENERBAHÇE’NİN ISRARLI TEKLİFİ

Fenerbahçe’nin bu transfere ısrarcı olduğu ve teklifini artırmayı planladığı öğrenildi. Yaklaşan kongre öncesi üyelerle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Koç, “Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma’nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz; topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe’de son dakikaya kadar transfer bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız” şeklinde konuştu.

YUNUS EMRE KONAK’IN KARİYERİ

10 Ocak 2006 doğumlu olan Yunus Emre Konak, futbol yaşamına Batmanspor’da başladı. Gösterdiği başarılı performansla Sivasspor’a transfer olan genç oyuncu, geçen yıl bonuslarla birlikte 5 milyon Euro karşılığında Brentford’a katıldı. Premier Lig’de forma giyen Konak, kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.