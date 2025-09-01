Fenerbahçe: Yusuf Akçiçek Al Hilal’de

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Fenerbahçe’de transfer süreci hızla devam ediyor. Üst üste gelen iki transfer açıklamasının ardından, bu sefer bir ayrılık haberi geldi. Sarı-lacivertli ekip, stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’E TRANSFER OLDU

Al Hilal’in Fenerbahçe’ye Yusuf Akçiçek’in transferi için 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, oyuncunun ilerideki bir satışından elde edilecek gelir üzerinden Fenerbahçe’nin yüzde 15 pay alacağı ifade edildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz,” denildi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bu açıklaması, Yusuf’un ayrılığının ardından kulübün desteğini vurguladı.