Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek ile Anlaştı

FENERBAHÇE’NİN GELECEK SEZON KADRO PLANLAMASI

Süper Lig’de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına yöneliyor. Sarı lacivertli ekip, transferlerde yıldız isimleri kadrosuna katmaya odaklanırken, bazı oyuncuları için de önemli gelişmeler gündemde.

YUSUF AKÇİÇEK’İN AVUSTRALYA’DAN İLGİ GÖRMESİ

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, Avrupa’nın birçok kulübünü kendine çekiyor. Bu sezon sarı lacivertli takımda forma giyen ve sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Akçiçek, takımdan erken ayrılma ihtimaliyle karşı karşıya kalabiliyor.