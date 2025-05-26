Gündem

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek ile Anlaştı

fenerbahce-yusuf-akcicek-ile-anlasti

FENERBAHÇE’NİN GELECEK SEZON KADRO PLANLAMASI

Süper Lig’de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına yöneliyor. Sarı lacivertli ekip, transferlerde yıldız isimleri kadrosuna katmaya odaklanırken, bazı oyuncuları için de önemli gelişmeler gündemde.

YUSUF AKÇİÇEK’İN AVUSTRALYA’DAN İLGİ GÖRMESİ

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, Avrupa’nın birçok kulübünü kendine çekiyor. Bu sezon sarı lacivertli takımda forma giyen ve sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Akçiçek, takımdan erken ayrılma ihtimaliyle karşı karşıya kalabiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

HSV-1 İle Alzheimer Bağlantısı Öğrenildi

Araştırmalar, uçuk virüsünün Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları bu bulguları detaylandırarak hastalığın seyrini anlamaya çalışıyor.
Gündem

İstanbul’da Bylock Operasyonu: 8 Tutuklama

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "ByLock" uygulamasını kullanan 8 kişi, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.