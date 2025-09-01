Haberler

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in Sözleşmesini Sona Erdirecek

FUTBOLDA ÖNEMLİ GELİŞME

Fenerbahçe, genç yetenek Yusuf Akçiçek’in sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, transfer sürecinde izin verdiği Yusuf Akçiçek’in Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmasının ardından bu adımı attı.

GENÇ OYUNCUNUN GİDİŞİ

19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi, Fenerbahçe için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Kulüp, TFF’ye yapılan bildirim ardından Akçiçek’in yeni takımına geçiş sürecini resmileştirmiş oldu. Bu transfer, hem Fenerbahçe hem de oyuncu için yeni bir başlangıç anlamını taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Laçin’de Yangın Söndürüldü, Zarar Var

Çorum'un Laçin ilçesindeki yol kenarında çıkan yangının, ikizce köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Eski Ziraat Odası Başkanı Vuruldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi tartışması yüzünden çıkan kavgayı çözmek isteyen eski ziraat odası başkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.