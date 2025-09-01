Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in Transferini Açıkladı

FENERBAHÇE’DEN GENC YETENEK YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ

Fenerbahçe, genç futbolcusu Yusuf Akçiçek’in Al Hilal kulübüne 22 milyon Euro karşılığında transfer edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, “Yolun açık olsun Yusuf Akçiçek” başlığıyla sosyal medya üzerinden bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, “Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

TRANSFER DETAYLARI VE TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamada ayrıca, “Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15’i kulübümüze aktarılacaktır” bilgisi verildi. Yusuf Akçiçek’in, altyapıdan A Takımına uzanan yolculuğunda kısa sürede taraftarların sevgisini kazanarak sahadaki mücadelesiyle kalplerde iz bıraktığı vurgulandı. Kulüp, “Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz” şeklinde ifade etti.

AL HİLAL’DEN DUYURU

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, transferi kendi sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaşarak duyurdu. Bu transfer, genç oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açarken, Fenerbahçe taraftarları için de önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.