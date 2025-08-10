Fenerbahçe Yüzme Şubesi 5 Kupa Kazandı

Fenerbahçe Yüzme Şubesi, 5 gün süren Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 5 kupa kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Sarı-lacivertli sporcular, bu müsabakalar sonucunda zirvede yer aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu şampiyona, Vefa Küçük Yüzme Tesisleri’nde gerçekleşti.

BAŞARI DERECELERİ

Fenerbahçe Yüzme Şubesi, Açık Yaş Kadın, Açık Yaş Erkek, Genç Kadın, Genç Erkek ve Yıldız Erkek kategorilerinde Türkiye şampiyonu olurken, Yıldız Kız kategorisinde ise üçüncü sırayı elde etti. Yarışların final gününde 400 metre serbest erkekler kategorisinde Kuzey Tunçelli, kadınlarda ise Ecem Dönmez Öğretir, altın madalya kazandı. Erkekler 50 metre serbestte Emre Sakçı birinci olarak dikkat çekerken, Demir Özdemir, 50 metre serbestte 22.87’lik derecesiyle 17 yaş Türkiye rekorunu geliştirdi.

REKOR KIRAN PERFORMANSLAR

Kadınlar 4×50 metre karışıkta Fenerbahçe altın madalyayı kazanırken, erkekler 4×50 metre karışıkta Mert Ali Satır, Emre Sakçı, Berk Özkul ve Demir Özdemir’den oluşan takım, 1:37.83’lük derecesiyle Açık Yaş Yeni Türkiye rekorunu kırarak birincilik elde etti. Yıldız Erkekler 4×50 metre karışıkta ise Efe Hakan Özgür, Serhat Kasal, Kıvanç Özkan ve Eymen Batu İbolar’ın yer aldığı takım, 1:46.46 ile 15-16-17 yaş Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Ayrıca, İdil Aksakdemir, İlkim Karaali, Ela Su Erensoy ve Beren Başaran’dan oluşan genç kız 4×50 metre karışık bayrak takımı, 1:55.89’luk derecesiyle 18 yaş yeni Türkiye rekoruna imza atarak birinci oldu.

– İSTANBUL