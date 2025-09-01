Fenerbahçe, Yves Bissouma’dan Vazgeçti

FENERBAHÇE’DE YENİ TRANSFER GELİŞMELERİ

Transfer çalışmalarını durdurmadan sürdüren Süper Lig’in güçlü takımı Fenerbahçe’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasının ardından, sarı-lacivertlilerin transfer stratejileri hız kazanıyor. Ancak, ekibin kadrosunda bir oyuncunun transferinin iptal olduğu da duyuruldu.

YVES BISSOUMA TRANSFERİ İPTAL OLDU

Fenerbahçe, Yves Bissouma ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Fakat, sarı-lacivertli yönetim oyuncudan sağlık raporlarını göndermesini talep etti. Sağlık raporlarını göndermemesi nedeniyle Fenerbahçe, Bissouma’nın transferinden vazgeçti. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlenen Bissouma’nın kulübü Tottenham ile sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.