Fenerbahçe, Zenit’i Hazırlık Maçında Yendi

MAÇIN DETAYLARI VE SONUÇ

Milli maç arası nedeniyle Süper Lig’e verilen kısa ara sırasında Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit ile Ülker Stadyumu’nda hazırlık maçı yaptı. Genelde yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanarak moral depoladı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 20. dakikada Cenk Tosun’un güzel golüyle öne geçti. Ancak bu üstünlüğü uzun süre koruyamayan ev sahibi ekip, 35. dakikada Zenit’ten Erokhin’in golüyle eşitlendi. İlk yarı, 1-1 sona erdi. İkinci yarıda daha derli toplu bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 63. dakikada genç oyuncu Levent Mercan’ın golüyle yeniden öne geçti. Kalan zamanda topa hakimiyetini koruyan sarı-lacivertliler, rakibine fazla fırsat tanımadı ve sahadan galip ayrıldı. Bu hazırlık maçında yedek oyuncularını görme imkanı bulan Fenerbahçe, taraftarlarına da genç yıldızların potansiyelini sergileme fırsatı verdi.

CENK VE LEVENT GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Cenk Tosun ve Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşamaya nihayet başladı. Sezon başında takımla birlikte antrenmanlara çıkan bu oyuncular, resmi maçlarda şans bulmakta sıkıntı çekerken, gol fırsatını Zenit ile oynanan hazırlık maçında yakaladı. Her iki oyuncu bu özel karşılaşmada rakip kaleyi sarsarak Fenerbahçe kariyerlerindeki ilk gollerine imza attı. Zenit maçındaki performanslarıyla teknik ekibe göz kırpan Cenk ve Levent, takıma adapte olma yolunda önemli bir adım attı.

TADIC’İN ETKİNLİĞİ

Fenerbahçe’nin deneyimli hücumcusu Dusan Tadic, gol yollarındaki etkisini hazırlık maçında da sürdürdü. Bu sezon ligde ve Avrupa’da sergilediği skor katkısıyla dikkat çeken Tadic, Zenit karşısında da farkını ortaya koydu. 20. dakikada Cenk Tosun’un golünde asist yapan başarılı oyuncu, 63. dakikada Levent Mercan’ın ağları sarsan golünde de pası veren isim oldu. Şu ana kadar ligde 6 gol ve 3 asistle takımına katkı sağlayan Tadic, Avrupa’da da 1 gol ve 2 asistle performans sergiledi. Hücum hattındaki liderliğini bu maçta da gösteren Tadic, Fenerbahçe’nin hücum gücünün temelini oluşturdu.

TARAFTAR DESTEĞİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hazırlık maçında da takımlarına olan bağlılıklarını göstererek tribünlerdeki yerlerini aldı. Hafta içi olmasının ve soğuk hava şartlarının olmasına rağmen Zenit karşılaşmasına büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli futbolseverler, tribünleri neredeyse tamamen doldurdu. Maç boyunca coşkulu tezahüratlarıyla takımlarına moral veren taraftarlar, Fenerbahçe’ye desteklerini güçlü bir şekilde gösterdi.