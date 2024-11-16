Fenerbahçe, Zenit’i Hazırlık Maçında Yendi

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇINDA GALİP GELDİ

Milli maç arası süresince Süper Lig’e verilen kısa dönemde, Fenerbahçe, Rus takımı Zenit ile Ülker Stadyumu’nda bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Genellikle yedek oyunculardan oluşan bir kadro ile sahaya çıkan sarı-lacivertliler, maçı 2-1’lik skorla kazanarak moral elde etti. Fenerbahçe, maça hızlı bir başlangıç yaptı ve 20. dakikada Cenk Tosun’un güzel golüyle öne geçti. Ancak, üstünlüklerini uzun sürdürmeyi başaramadı ve 35. dakikada Zenit’ten Erokhin’in golüne engel olamadı. İlk yarı, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya daha derli toplu bir oyun ile başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada genç oyuncu Levent Mercan’ın attığı golle yeniden öne geçti. Kalan sürede topa sahip olmayı sürdüren sarı-lacivertliler, rakibine önemli bir fırsat vermeden sahadan galip ayrıldı.

CENK VE LEVENT İLK GOLLERİNE KAVUŞTU

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Cenk Tosun ve Levent Mercan, sarı-lacivertli forma ile gol sevinci yaşamaya nihayet başladı. Sezon başında takıma katılan bu iki oyuncu, resmi maçlarda yeterince şans bulamadıkları için sıkıntı çekerken, Zenit ile oynanan hazırlık maçında bu fırsatı elde etti. Her iki futbolcu da bu özel karşılaşmada rakip fileleri havalandırarak, Fenerbahçe kariyerlerinde ilk gollerini atmış oldu. Zenit maçındaki performanslarıyla teknik ekibin dikkatini çeken Cenk ve Levent, takıma uyum sağlama yolunda önemli bir adım atmış oldu.

TADIC GOL YOLLARINDA ETKİLİYDİ

Fenerbahçe’nin tecrübeli hücum oyuncusu Dusan Tadic, hazırlık maçında da gol yollarındaki etkinliğini sürdürdü. Bu sezon ligde ve Avrupa’daki performansıyla dikkat çeken Tadic, Zenit karşısında da etkisini gösterdi. 20. dakikada Cenk Tosun’un golünde asist yapan Tadic, 63. dakikada Levent Mercan’ın golünde de pas veren isim oldu. Ligde bu güne kadar 6 gol ve 3 asist ile dikkat çeken Tadic, Avrupa liginde de 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. Hücum hattındaki liderliğiyle öne çıkan Tadic, hazırlık maçında da Fenerbahçe’nin hücum gücünde kritik bir rol oynadı.

TARAFTARLAR TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, hazırlık maçında da takımlarına olan bağlılıklarını göstererek stadyumu doldurdu. Hava koşullarının soğuk olmasına ve haftanın ortası olmasına rağmen, Zenit karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiler. Tribünlerin neredeyse tamamını dolduran sarı-lacivertli futbolseverler, son boyunca coşkulu tezahüratlarla takımlarına moral verdi ve desteklerini güçlü bir şekilde hissettirdi.