Fenerbahçe, Zenit’i Hazırlık Maçında Yendi

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇINDA RUS TAKIMINI GEÇTİ

Milli maç döneminde Süper Lig’e verilen kısa arada, Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-lacivertliler, genel olarak yedek ağırlıklı bir kadroyla sahada yer alarak, maçı 2-1’lik skorla kazanıp moral depoladı. Fenerbahçe, maça hızlı bir başlangıç yaparak 20. dakikada Cenk Tosun’un güzel golüyle öne geçti. Ancak, ev sahibi ekip bu üstünlüğünü koruyamayarak 35. dakikada Zenit’ten Erokhin’in golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda daha organize bir performans sergileyen Fenerbahçe, 63. dakikada genç yetenek Levent Mercan’ın golüyle tekrar öne geçti. Kalan dakikaları başarıyla değerlendirip, topa hakimiyetini koruyan sarı-lacivertliler, rakibe önemli bir fırsat vermeden sahadan galip ayrıldı. Bu hazırlık maçında Fenerbahçe, yedek oyuncularını değerlendirme şansı bulurken, genç oyuncularının potansiyellerini de sergiledi.

YENİ TRANSFERLER GOL İLE TANIŞTI

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Cenk Tosun ve Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla gol atmayı başardı. Sezon başında takıma katılan bu iki oyuncu, resmi maçlarda fazla şans bulamazken, Zenit ile oynanan hazırlık maçında gol sevinci yaşadı. Her iki futbolcu da bu özel mücadelede rakip fileleri bulundurarak, Fenerbahçe kariyerlerindeki ilk gollerini attı. Zenit karşısında gösterdikleri performansla teknik heyetin dikkatini çeken Cenk ve Levent, takıma uyum sağlama yolunda önemli bir adım attı.

TADIC GALİBİYETE KATKI VERDİ

Fenerbahçe’nin tecrübeli hücum oyuncusu Dusan Tadic, gol katkısını hazırlık maçında da sürdürdü. Bu sezon ligde ve Avrupa’da dikkat çeken bir performans sergileyen Tadic, Zenit karşısında da yeteneklerini gösterdi. Cenk Tosun’un 20. dakikada attığı golde asist yapan Tadic, 63. dakikada Levent Mercan’ın attığı golde de pas verdi. Ligde şu ana kadar 6 gol ve 3 asistlik performansa sahip olan Tadic, Avrupa’da ise 1 gol ve 2 asistle takıma önemli katkılar sağladı. Hücum hattındaki liderliğiyle öne çıkan Tadic, hazırlık maçında da Fenerbahçe’nin ofansif gücünün önemli bir parçası olduğu kanıtladı.

TARAFTARLAR MAÇI SESLENDİRDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hazırlık maçında takımlarını desteklemek için tribünlerde yerlerini aldılar. Hafta içi olmasına ve soğuk hava koşullarına rağmen Zenit karşılaşmasına büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, tribünleri neredeyse tamamen doldurdu. Maç boyunca coşkulu tezahüratlarla takımlarına moral veren taraftarlar, Fenerbahçe’ye olan desteklerini bir kez daha güçlü bir şekilde gösterdi.