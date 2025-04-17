Fenerbahçe, Zenit ile Anlaşmayı Uzattı

FENERBAHÇE VE ZENİT ARASINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı verdiği dönemde, Rusya’nın önde gelen kulüplerinden Zenit ile olan iş birliği anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya göre, bu iş birliği kapsamında pek çok proje hayata geçirilecek.

PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Açıklamada, “Fenerbahçemiz ile Zenit arasında 2023 yılında başlayan iş birliği 3 yıl daha uzatıldı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarımızı kapsayan ve 2028 yılına kadar geçerli olacak iş birliğimiz çerçevesinde birçok proje hayata geçirilecek. Önemli bir iş ortaklığı olarak gördüğümüz, kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın iki kulüp için de faydalı olmasını diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.