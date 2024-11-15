Fenerbahçe, Zenit İle Hazırlık Maçı Yapacak!

FENERBAHÇE, ZENİT İLE ÖZEL MAÇ YAPIYOR

Fenerbahçe, bu akşam Rus futbol takımı Zenit ile bir dostluk maçı gerçekleştirecek. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşma, TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kombine biletlerin geçerli olmadığı bu özel maçın biletleri ise 10, 15 ve 20 lira gibi uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

ZENİT’İN KADRO DEĞERİ VE LİG PERFORMANSI

Kadro değeri 181 milyon Euro olan Zenit, Rusya Premier Lig’de geride kalan 15 haftada 36 puan topladı. Takım, şu an lider Krasnodar’ın yalnızca 1 puan gerisinde, 2. sırada bulunuyor. Zenit’in teknik direktörlüğünü Sergey Semak üstleniyor.

DİYABET GÜNÜ’NDE ANLAMLI SEREMONİ

Fenerbahçe, Zenit maçının seremonisinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 25 diyabetli çocukla sahaya çıkacak. Bu anlamlı etkinlik, sağlık konularına dikkat çekmek açısından önem taşıyor.