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Spor

Fenerbahçe, Zenit’le Oyun Değiştiriyor!

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FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI YAKLAŞIYOR

Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma akşamı Zenit ile özel bir karşılaşmaya çıkıyor. Milli arayı değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Rus ekibiyle oynayacakları maçın bilet fiyatlarını da duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “15 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Zenit ile oynayacağımız özel maçta Ülker Stadyumu’nda buluşuyoruz.”

BİLET BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın detayları ve bilet satışlarıyla ilgili daha fazla bilgi, kulübün resmi kanallarında yer alıyor. Fenerbahçe taraftarları, bu önemli maçta takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacak.

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