Fenerbahçe-Zenit Maçında Yönetim İstifa Sloganları

MÜCADELE VE SONUÇ

Milli maç arasını değerlendiren Fenerbahçe, Rus futbol takımı Zenit ile Ülker Stadyumu’nda bir hazırlık maçı yaptı. Yedek oyunculardan oluşan bir kadro ile sahaya çıkan sarı-lacivertli ekip, maçı 2-1’lik skorla kazanarak olumlu bir sonuç elde etti. Taraftarlar da bu zorlu mücadelede takımlarını destekleyerek tribünleri doldurdu.

PROTESTOLAR VE TEPKİLER

Maç sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, bazı taraftarların protestolarına maruz kaldı. Bazı destekçiler, “Yönetim istifa” şeklinde sloganlar atarak, uzun bir süre şampiyonluk yaşanamaması ve son dönemdeki başarısız sonuçlar nedeniyle duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iki hafta önce BÜFİD tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda dikkat çeken sözler sarf etti. Koç, “Fenerbahçe’ye dışarıdan pek çok saldırı oldu. Fenerbahçe yara aldı mı? Aldı ama dimdik ayakta durdu ve inandığı değerlerle yolunda yürümeye devam etti. Çok denendi ama başaramadılar. Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi. Fenerbahçe hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu denenmedi. Bunun tecrübesi Fenerbahçe tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır,” demişti. Bu sözlerin paralelinin ülke için de geçerli olduğunu vurgulamıştı.