Fenerbahçe-Zenit Maçında Yönetim İstifası Sloganları

FENERBAHÇE, ZENİT İLE HAZIRLIK MAÇI OYNADI

Milli maçlar arasını değerlendiren Fenerbahçe, Rus kulübü Zenit ile Ülker Stadyumu’nda bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Yedek oyuncularla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, maçı 2-1 gibi bir skorla kazandı. Mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmayarak tribünleri doldurdu.

PROTESTOLARLA DOLU TRİBÜNLER

Maç esnasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetime yönelik protestolar da gözlemlendi. Taraftarlar, “Yönetim istifa” sloganları atarak, uzun süredir şampiyonluk elde edilememesi ve son dönemdeki olumsuz sonuçlar karşısında tepkilerini dile getirdi.

ALI KOÇ’UN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iki hafta önce BÜFİD tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda dikkat çeken ifadeler kullandı. Koç, “Fenerbahçe’ye dışarıdan pek çok saldırı oldu. Fenerbahçe yara aldı mı? Aldı ama dimdik ayakta durdu ve inandığı değerlerle yoluna devam ediyor. Çok denendi ama başaramadılar. Ancak Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman içeriden, kendi evlatları, kongre üyeleri ya da daha önce yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu durumun tecrübesi Fenerbahçe tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır. Bu benzerlik ülkemiz için de geçerlidir” şeklinde konuştu.