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Fenerbahçe – Zenit Maçında Yönetim Tepkisi

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MAÇ SONUNDA TEPKİLER ARTILIYOR

Fenerbahçe’nin Zenit ile oynadığı maçın son anlarında yönetim aleyhine istifa sesleri yükseldi. Liglerde verilen milli arada Fenerbahçe, Zenit ile karşı karşıya geldi. Kadıköy’de gerçekleştirilen bu müsabakaya taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi.

TARAFTARLARDAN İSYAN SESLERİ

Fenerbahçe, Zenit karşısında 2-1 önde olmasına rağmen, tribünlerden gelen tepkiler dikkate değerdi. Fenerbahçe taraftarları, “Yönetim istifa” diyerek protesto düzenledi. Bazı taraftarlar ise bu tezahüratlara ıslıklarla karşılık vererek rahatsızlıklarını dile getirdi.

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