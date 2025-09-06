Fenerbahçe, Zidane ile anlaşmayı düşünüyor

FENERBAHÇE ZIDANE İLE GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Zinedine Zidane’ın adı, Fenerbahçe’nin gündeminde büyük yankı buldu. Sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho’nun ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ederken, dünya futbolunun önemli simalarından biriyle görüşmeler yapıyor. Konu ile ilgili detaylar aşağıda açıklanıyor. Zinedine Zidane Fenerbahçe ile anlaştı mı? Zidane Fenerbahçe’ye mi geliyor? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, kadroyu dünya çapında başarılar elde etmiş bir teknik direktöre teslim etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda adı sıkça geçen Zidane, kariyerinde Real Madrid ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2 UEFA Süper Kupa kazandı.

TARAFTARLARIN ÜMİDİ ZIDANE

Futbolcu olarak Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşayan Zidane, teknik direktör olarak da Real Madrid’de önemli başarılara imza attı. Taraftarlar, “Zizou” lakaplı efsane teknik adamın Fenerbahçe’nin başına geçmesi durumunda takımın Avrupa’da güçlü ve iddialı bir kimlik kazanacağına inanıyor. Türk medyasında yer alan haberlere göre, Zinedine Zidane ve Fenerbahçe arasında maaş ve sözleşme süresi konularında önemli bir ilerleme kaydedildi. Resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, tarafların önümüzdeki günlerde anlaşmanın detaylarını kesinleştirmesi bekleniyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HIZ KAZANDI

Transfer sürecinin önemli bir aşamasına gelen Fenerbahçe, Zinedine Zidane’ın İstanbul’a gelerek resmi imzayı atmasına sayılı günler kaldığını düşünüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, bu kritik gelişmeyi kamuoyuna açıklaması önümüzdeki günlerde bekleniyor. Sportif direktör Devin Özek, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile görüşmeler gerçekleştirerek mevcut durumları hakkında bilgi aldı. Ancak Spalletti’nin, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istemesi nedeniyle teklifi geri çevirdiği bildiriliyor. Bu gelişmelerin ardından harekete geçen yönetim, sürpriz bir adım atarak Zinedine Zidane ile masaya oturdu. Fransız teknik adamın teklife olumlu yaklaştığı ve taraflar arasında ön bir anlaşma sağlandığı aktarılıyor. Maaş ve sözleşme detayları netleştikten sonra, 53 yaşındaki Zidane Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor.