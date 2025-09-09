Fenerbahçe, Zidane’la Görüşme Yaptı

FENEBAHÇE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yollarını ayırdığı Jose Mourinho sonrasında yeni teknik direktör arayışına devam ediyor. Bu çerçevede dikkat çekici bir gelişme ortaya çıktı. Alman medyasından Sky, Fenerbahçe’nin sadece Real Madrid’i çalıştıran Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Ancak, 53 yaşındaki Zidane’ın Türkiye’de görev almak istemediği ve Fenerbahçe’nin teklifini bu nedenle kabul etmediği belirtildi.

DİĞER TEKNİK DİREKTÖR ADAYI

Zidane ile yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe’nin, 39 yaşındaki İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaştığı öne sürüldü. Öte yandan, Fransız basınından L’Equipe, Zinedine Zidane’ın yeni görevini ortaya koydu. Zidane’ın, başarılı bir dönem geçirdiği Real Madrid sonrasında, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Didier Deschamps’ın koltuğuna oturarak Fransa Milli Takımı’nın başına geçeceği ifade edildi.