Fenerbahçe, Zinchenko’yu Transfer Ediyor

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Oleksandr Zinchenko’nun transferi için Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile görüşmelere başladı. Uzun süredir süren görüşmelerde, Sarı-lacivertli ekip Arsenal’e 3 milyon euro kiralama bedeli önerdi ve sezon sonunda 10 milyon euro satın alma opsiyonu sundu. İki kulüp arasında şartlar ve ödeme planı konusunda anlaşma sağlanmış durumda.

OLEKSANDR ZINCHENKO’NUN TÜRKİYE İLGİSİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, 28 yaşındaki futbolcu Zinchenko’nun Türkiye’de futbol oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Transferin kısa vadede sonuçlanacağı belirtiliyor.

GEÇEN SEZONDAN GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz sezon boyunca takımıyla 23 maça çıkan Zinchenko, bu maçlarda 1 gol atmayı başardı ve 1 asist yaptı.