Fenerbahçe, Zinchenko’yu transfer etmekte

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Transfer süreçlerine hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Arsenal’ın sol beki Oleksandr Zinchenko’yu hedefliyor. Sarı lacivertli yönetim, Zinchenko için Arsenal’e resmi bir teklif sunmuş durumda.

TECNIK DİREKTÖRÜN PLANI

Ukraynalı oyuncunun transferiyle yakından ilgilenen Teknik Direktör Jose Mourinho, bu yıldız futbolcuyu orta sahada değerlendirmeyi planlıyor. 26 yaşındaki Oleksandr Zinchenko’nun piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak belirlenmiş.

KARİYERİNE KISA BİR BAKIŞ

15 Aralık 1996’da Ukrayna’nın Radomyshl kentinde doğan Zinchenko, sol bek veya orta saha pozisyonlarında görev alabiliyor. Profesyonel kariyerine Ufa kulübünde adım atan oyuncu, 2016 yılında Manchester City’ye transfer olmuştur. City’de sol bek olarak görev yapan Zinchenko, 4 Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere pek çok kupa kazanmıştır. Temmuz 2022’de yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında Arsenal’e katılan Zinchenko, burada takımın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.