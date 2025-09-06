Fenerbahçe, Zinedine Zidane İle Görüşüyor

İlk paragrafta Fenerbahçe’nin teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığı ve Zinedine Zidane’ı getirme planları hakkında bilgiler mevcut. Başkan Ali Koç, takım için önemli bir isimle çalışmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda sportif direktör Devin Özek, farklı adaylarla temasa geçmiş ancak Luciano Spalletti teklifi geri çevirmiş.

ZİDANE İLE MASAYA OTURULDU

İkinci paragrafta ise, Fenerbahçe yönetiminin Zinedine Zidane ile görüşmeye başladığı belirtiliyor. Fransız hoca teklife olumlu yanıt verdi ve ön anlaşma sağlandığı bilgisi geliyor. İlerleyen süreçte maaş ve sözleşme detaylarının görüşülmesiyle birlikte Zidane’ın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Zinedine Zidane’ın teknik direktörlük kariyerine dair detaylar da aktarılıyor. Real Madrid’deki başarıları vurgulanarak, eflatun-beyazlı takımda elde ettiği kupa sayıları sıralanıyor.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

Zidane’ın kariyerinin başlangıcı Real Madrid Castilla’da yer alıyor ve ardından 2016’da Real Madrid’in başına geçtiği, takımında kazandığı önemli kupalar detaylandırılıyor. Ayrıca, tekrar Madrid’in başına geçtiği ve ikinci döneminde de şampiyonluklar elde ettiği bilgileri ekleniyor.