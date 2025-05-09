Fenerbahçe, Zor Maçlar Geçirdiği Gözlemlendi

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir FK’yı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mourinho, “Biz bugün kazanamamış olsaydık, 1-0 biz öne geçtikten sonra rakip 1-1 veya hatta 2-1 yapsaydı, şimdi biz Fenerbahçe’nin kötü oynadığını, Fenerbahçe’nin hatalarını konuşuyor olacaktık” şeklinde konuştu.

HAKEM KARARI ÜZERİNE YORUMLAR

Mourinho, maç içerisinde yaşanan hakem kararı ile ilgili de düşüncelerini paylaştı. “Bugünkü maçta bile 1-0 iken her şey karar verilmişti ki bu sezon pek çok kere başımıza gelen durumu yaşadık. Orta hakem uluslararası hakemi çağırdı, monitordan çok basit bir penaltıyı göstermek için. Elbette hakemin aksiyon içerisinde bunu görmemiş olması kabul edilebilir ama onun uluslararası UEFA’da pek çok maçta görev almış VAR hakemine ‘gördüm sen yanlışsın’ dedi ve penaltıyı vermedi. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Çünkü herkes durumu gördü” ifadelerini kullandı.

OYUNCU TERCİHİ YÖNTEMİ

Takımın oyuncu tercihleri hakkında da esprili bir açıklama yapan Mourinho, “Yirmi beş adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum ve masanın üzerinde kalan bozuk paradaki oyuncular oynuyorlar. Yere düşen bozuklar üzerindeki oyuncular kulübede oluyorlar. Hafta içi de İstanbul’da gece kulüplerine gidiyorum. Keyif alıyorum. Bu şekilde belirliyorum 11’imi” dedi. Bu açıklamalar, Mourinho’nun oyuncu seçimindeki farklı yöntemini ortaya koyuyor.