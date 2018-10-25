Fenerbahçe’de 2. dalga

Sezona pek de iyi başlamayan Fenerbahçe’de en düşük puanlı geçen dönemde ayrılık rüzgarları eseceğe benziyor.

Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 9. hafta performanslarına bakıldığında son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor.

Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 9. hafta performanslarına bakıldığında son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor.

İlk hafta Bursaspor’u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı’nda Kayserispor’a yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’le berabere kaldı.​ Phillip Cocu önderliğindeki Fenerbahçe,9. hafta performanslarına bakıldığında da son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Fenerbahçe, 2006/2007’den bu yana ilk kez 10 puanın altında kaldı.

Fenerbahçe’de Volkan, Aatif ve Dirar’ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yaratırken, ikinci bir dalganın daha gelebileceği iddia edilmeye başlandı.

Fenerbahçe’de Volkan, Aatif ve Dirar’ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yaratırken, ikinci bir dalganın daha gelebileceği iddia edilmeye başlandı.