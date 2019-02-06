Süper Lig’in en diplerine kadar düşen ve son maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe’de 2 isim kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig’de çıkışa geçen Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. UEFA kadrosunun ardından TFF’ye 28 kişilik kadrosunu da sunan sarı-lacivertlilerde, iki yıldız isim kadro dışında bırakıldı.

Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler çıkışa geçti.

Türkiye Kupası’ndan elenmesinin ardından gözünü diğer iki kulvara çeviren Fenerbahçe, bu organizasyonlarda yararlanacağı futbolcuları da belirledi.

İlk olarak Fenerbahçe’nin 22 kişilik UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli olurken, dışarıda kalan isimler bu duruma bir hayli üzüldü.

Teknik direktör Ersun Yanal, liste dışında kalan Soldado, Dirar, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Miha Zajc’a moral vermek için bir görüşme yaptı ve durumu şu sözlerle özetledi;

“Geçmişteki plansızlığın sıkıntısını çekiyoruz. Hepinizi bu kadroya almak isterdim. Ancak sadece 3 isim ekleyebiliyorum.”

“Dışarıda kalanlar için çok üzgünüm. Ligde beraberiz ve orada hepinize ihtiyacım var.”

Öte yandan sarı-lacivertliler Süper Lig’de kullanacağı 28 futbolcunun ismini de TFF’ye bildirdi.

Başta yeni transferlerden Zajc bu listede yer almazken daha sonra eklendi.

Teknik direktör Yanal’ın Tolgay Arslan transferinden sonra bu karara vardığı ifade edildi.

Benzia, sezon başında Lille’den kiralanmıştı. Oyuncunun menajeri Niang, “Gelecek sezon Fenerbahçe’de olmayacağımız bize bildirildi. Sezon sonuna kadar bekleyeceğiz” dedi.

Sezon başında takıma katılan ancak sakatlığı dolayısıyla şans bulamayan Tolga Ciğerci de kadroya yazılmadı.

Kameni ise, yabancı kısıtlamasından dolayı sözleşmesi askıya alındığı için kadroda yer almadı.

FOTOMAÇ