Fenerbahçe’de 2 isim kadro dışı!

Fenerbahçe’nin Bursaspor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu belli oldu. 2 önemli oyuncunun ise kadroya alınmadığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde İslam Slimani ve Eljif Elmas kart cezası, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ise sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, sakat ve cezalı futbolcuların yanı sıra iki yıldız daha 20 kişilik kafilede yer almadı.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın Bursa’ya götürdüğü futbolcular arasında şu isimler yer alıyor:

Volkan Demirel

Berke Özer

Martin Skrtel

Roman Neustadter

Sadık Çiftpınar

Mauricio Isla

Şener Özbayraklı

Hasan Ali Kaldırım

İsmail Köybaşı

Abdülcebrail Akbulut

Mehmet Topal

Jailson

Mehmet Ekici

Yassine Benzia

Ferdi Kadıoğlu

Nabil Dirar

Mathieu Valbuena

Andre Ayew

Michael Frey

Roberto Soldado

Sarı-Lacivertlilerde Alper Potuk ve Diego Reyes ise sakat ve cezalı olmamalarına rağmen kadroya alınmadı.

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