Fenerbahçe’de 2 isim kadro dışı!

Fenerbahçe’nin Bursaspor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu belli oldu. 2 önemli oyuncunun ise kadroya alınmadığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde İslam Slimani ve Eljif Elmas kart cezası, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ise sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, sakat ve cezalı futbolcuların yanı sıra iki yıldız daha 20 kişilik kafilede yer almadı.
Teknik direktör Ersun Yanal’ın Bursa’ya götürdüğü futbolcular arasında şu isimler yer alıyor:
Volkan Demirel
Berke Özer
Martin Skrtel
Roman Neustadter
Sadık Çiftpınar
Mauricio Isla
Şener Özbayraklı
Hasan Ali Kaldırım
İsmail Köybaşı
Abdülcebrail Akbulut
Mehmet Topal
Jailson
Mehmet Ekici
Yassine Benzia
Ferdi Kadıoğlu
Nabil Dirar
Mathieu Valbuena
Andre Ayew
Michael Frey
Roberto Soldado
Sarı-Lacivertlilerde Alper Potuk ve Diego Reyes ise sakat ve cezalı olmamalarına rağmen kadroya alınmadı.
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