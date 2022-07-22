Fenerbahçe’de 7 futbolcuya destek

Fenerbahçe’de Kim, Berisha, Samatta, Rossi, Gustavo, Zajc ve Tisserand’a teklif yağdığı açıklandı.

fenerbahçe’de yaprak dökümü kaldığı yerden devam edecek. Ozan Tufan, Allahyar, Berke, Sosa ve Mesut Özil’le yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği birçok futbolcuya çeşitli ülkelerden talipler çıktı.

Bu bağlamda kadroyu boşaltmak isteyen Fenerbahçe de gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Ancak vedalaşılacak ilk isim; savunmanın bel kemiği olan Kim Min jae… Güney Koreli futbolcu takımın en önemli isimlerdendi ve Jesus da gönderilmesini istemiyordu ancak Napoli serbest kalma bedelini ödeyeceğini bildirdikten sonra görüşmeler başladı.

Bu transferin birkaç gün içinde açıklanması planlanırken, Kim’in yanı sıra teklif gelen isimler ise; Berisha, Samatta, Rossi, Gustavo, Zajc, Tisserand… Bu isimlerin birçoğu ise gönderilmek istenen futbolcular…

Bu futbolcuların ilk sırasında ise Samatta yer alıyor. Geçen yıl da kiralık olarak gönderilen golcü futbolcuya Kızılyıldız talip oldu. Fakat Sırp ekibi Samatta’yı satın alma opsiyonuyla kiralamak, Sarı-lacivertliler ise bonservisiyle göndermek istiyor.

Samatta’nın dışında ileri uçtaki bir diğer isim olan Berisha’ya da Alman ekibi Stuttgart kancayı taktı. Almanlar, oyuncuyu bir yıllığına kiralamak istediklerini sarı-lacivertli yönetime bildirdi. İki oyuncu için de görüşmeler devam ediyor.

Jesus’un oyun planlarında yer almayan Gustavo’ya da ülkesinden talipler var. Takımda geçen sezon 4. stoper konumun düşen Tisserand’la da Atalanta ilgileniyor. Kim’in ayrılığının kesinleşmesi halinde ise bu konudaki kararı Jesus verecek. Bu sebeple teklif bekletiliyor.

Geçen senenin yıldız isimlerinden olan Zajc Torino’nun Rossi ise Flamengo’nun radarında… Bu iki isimle de ilgili son karar Dinamo Kiev’le oynanacak olan rövanş maçının ardından verilecek.

Sarı-lacivertliler’in önümüzdeki hafta ayrılıkları tek tek açıklaması bekleniyor.