Fenerbahçe’de Barış sürprizi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, taraftarın büyük sevgisini kazanan Barış Alıcı’ya şans vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de Anderlecht ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçı öncesi Barış Alıcı gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Cocu’nun genç yıldıza Belçika deplasmanında şans vermesi bekleniyor.

VALBUENA’YA YÖNETİM ENGELİ

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında, yarın Belçika ekibi Anderlecht ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Zorlu maçtan galip ayrılarak kaybettiği prestiji az da olsa geri kazanmak isteyen Phillip Cocu, 11’i belirlemeye çalışıyor. Valbuena’nın kontratındaki “Avrupa’da belirli sayıda maça çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar” maddesi nedeniyle Fransız yıldızı düşünmeyen Hollandalı, Barış Alıcı’yı hazırlıyor.

SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI

Sezonun ilk 2 lig maçında ilk 11’de oynayan ve Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica maçlarında oyuna sonradan girip göz dolduran Barış Alıcı, haftalardır ortada yok. Son olarak Çaykur Rizespor hezimetinde 20 dakika süre alabilen 21 yaşındaki sağ açık, yeniden kendini göstermeye hazırlanıyor. Taraftarın, “Barış Alıcı neden oynamıyor” sorularına kulak veren Cocu, idman performansını beğendiği genç ismi Belçika’da saha sürmeyi planlıyor.

GÜNEŞ