Fenerbahçe’de bir ayrılık daha

Fenerbahçe Beko'da pivot Jehyve Floyd ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Beko’da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı pivot Jehyve Floyd ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis’i getirerek yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko’da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, ABD’li pivot Jehyve Floyd ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis’i getirerek yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko’da sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulüpte Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely’nin ardından bir ayrılık daha yaşandı.

F.Bahçe, ABD’li pivot Jehyve Floyd ile yollarını ayırdığını açıkladı.