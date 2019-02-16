Fenerbahçe’de derbi öncesi alarm

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli ekipte büyük tedirginlik yaşanıyor.
Fenerbahçe’de Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas ve Andre Ayew, derbi öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Konya karşısında sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş’a karşı görev yapamayacak.
Atiker Konyaspor’da da sınırdaki oyuncular baş ağrıtabilir. Uğur, Ferhat, Jevtovic, Traore, Fofana, Yatabare ve Jahovic, kart görürlerse haftaya Kayseri maçında oynayamayacaklar.
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