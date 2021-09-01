Fenerbahçe’de flaş ayrılık

Fenerbahçe’de Samatta’nın ardından tecrübeli oyuncu Mauricio Lemos’un da kiralık gönderildiği öğrenildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023’te bitiyor.

Sarı-lacivertli takımın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Lemos, tüm kulvarlarda 10 maçta görev yapmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun çıkaran oyuncular var. Sorun çıkarana sorun çıkarırız. 1 tanesi için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti” dedi.