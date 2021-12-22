Fenerbahçe’de görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de teknik adam Vitor Pereira'nın yerine kimin geçeceği merak konusu oldu.

Hızla puan kaybeden Fenerbahçe’de teknik adam Vitor Pereira’nın görevine son verilmesi sonrası yeni isimler gündeme geldi.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktör arayışları son hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertliler tartışılmayacak bir ismi takımın başına getirmek isterken görüşmelere başlanılan isim belli oldu. Yardımcısı da ortaya çıktı.

İspanya’dan AS’ın iddiasına göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımın başına Alman teknik adam Joachim Löw’ü getirmeyi planlıyor. Koç’un Alman teknik adamla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Almanya’da Freiburg’da yaşamını sürdüren ve Almanya Milli Takımı’ndan ayrıldıktan sonra henüz takım çalıştırmayan Löw’ün de yakın çevresine kulüp takımı çalıştırmak istediği aktarıldı.

AS’ta yer alan haberin detayında Mesut Özil’in de Löw ismine oldukça sıcak baktığı vurgulanırken Alman teknik admaın Özil ile arasında özel bir bağın olduğuna dikkat çekildi.

Joachim Löw için görüşmelerini sıklaştıran Fenerbahçe, İsmail Kartal’ı ada Alman teknik adamın yardımcılığına getirmeyi planlıyor. İsmail Kartal’ın da bu öneriye sıcak batığı ifade edildi.