Fenerbahçe’de ilk ayrılık

Başarılı oyuncu Bruma, teknik adam Jesus'un da onayı ile Fenerbahçe'den ayrılıyor.

Braga’nın oynadığı futboldan memnun olduğu Bruma, teknik adam Jesus’un da onayı ile Fenerbahçe’den ayrılıyor.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un Bruma düşüncesi kesinleşti ve 28 yaşındaki hücumcu için transferin önünün açılması kararı alındı.

28 yaşındaki hücumcunun performansından memnun olan Braga ise an itibarıyla satın alma opsiyonunu düşünüyor ve Fenerbahçe ile pazarlık yapmaya hazırlanıyor.

Kanarya’da ise tek beklenti var: Bruma için ödenen 4.25 milyon euroluk bonservis bedelinin bir kısmını geri almak ve erkenden zarardan dönmek.

Son maçlarda düzenli olarak forma giymeye başlayan Bruma, şu ana kadar Braga forması ile 15 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.