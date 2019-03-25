Fenerbahçe’de ilk imza atılıyor

- Reklam -

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Fenerbahçe’de takımdan gidecek ve kalacak isimler belli oldu.

Bu sezon ligde, kupada ve Avrupa’da istediği hedeflerin uzağında kalan sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon taraftara bu yılı unutturmak istiyor.

Fenerbahçe’de yapılacak transferler kadar, takımda kalacak ya da gidecek isimler de bir hayli önemli olacak.

Sözleşmesi sona erecek isimlerden biri olan Valbuena için yönetimin kararı net.

Fenerbahçe’de yıldız futbolcunun sözleşmesinin uzamasına sadece bir maç kaldı.

Bu sezon 24 resmi maça çıkan Valbuena, bir maçta daha oynaması durumunda mevcut şartlarda sözleşmesi bir yıl daha uzayacak.

Yıllık 3 milyon euronun üzerinde maaş alan Valbuena’nın bu ücreti maaş skalasının üzerinde duruyor.

Skorer’in haberine göre, yönetim bu nedenle 34 yaşındaki yıldız ile bir görüşme yapıp daha uygun şartlarda anlaşma yoluna gitmeyi planlıyor.