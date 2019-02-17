Fenerbahçe’de moraller bitik!

Fenerbahçe’nin Atiker Konyaspor maçından da ancak 1 puan çıkarabilmesi moralleri bir kez daha bozdu.

Sarı lacivertliler 14. sırada kalırken, Konyaspor ile bu sonuçla 5. sıraya yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda ağırladığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’nin golünü Jailson atarken Atiker Konyaspor’un golü Fofana’nın ayağından geldi.

Karşılaşmaya hakem Fırat Aydınus’un verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’u konuk etti. Saat 19:00’da Ülker Stadyumu’nda başlayan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit ile oynanan maçın kadrosuna göre 3 değişik ismi sahaya sürdü. Ersun Yanal, Harun Tekin, Eljif Elmas ve Isla’nın yerine Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc’a görev verdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Soldado ile Tolgay, sarı kart cezalısı Isla ve sakatlığı bulunan Mehmet Ekici kadroda yer almadı.

ZAJC İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc, Atiker Konyaspor maçı ile sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Devre arasında Empoli’den takıma dahil edilen Zajc, daha önce oynanan hiçbir mücadelede görev almamıştı.

AYKUT KOCAMAN KADIKÖY’DE

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımına karşı uzun bir aranın ardından Kadıköy’e geldi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de Fenerbahçe’nin başında bulunan ve son maçını Atiker Konyaspor’a karşı oynayan Aykut Kocaman, 271 gün sonra Konya ekibinin başında Ülker Stadı’nda sarı-lacivertli taraftarın önüne çıktı.

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