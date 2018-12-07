Fenerbahçe’de o isim kadro dışı

Giresunspor karşısında oynanan maçta sakatlık yaşayan Michael Frey, takımının Akhisar ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Michael Frey forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçı kazansa da Frey’i kaybetti. Maçın 27. dakikasında sakatlanan Frey, yerini 27. dakikada Frey’e bırakmıştı. Akhisarspor deplasmanında sahadaki yerini alamayacak Frey’in yerine Giresunspor karşısında suskunluğunu bozan Slimani’nin oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe’ye bu sezon başında transfer olan Frey, Fenerbahçe formasıyla 11’i ilk 11’de sahada olmak üzere 16 maça çıktı. Frey, bu maçlarda 5 gol atarken, 3 de sarı kart gördü.

Michael Frey, sezon başında Zurich’ten 2.7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmiştii.

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