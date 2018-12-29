Fenerbahçe’de o oyuncular affedildi

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

Sezonun ilk yarısını en alt sıralarda bitiren Fenerbahçe’de bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın affedildiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, yönetim kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak’ta Samandıra’da başlayacak, 3 Ocak’tan itibaren de Antalya’da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir” denildi.