Fenerbahçe’de Pereira krizi

Son dönem Fenerbahçe’de teknik adam krizi yaşanıyor. Derbi öncesi Başkan Ali Koç’un Pereira’ya alternatif belirlediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları devam ederken bir yandan da Vitor Pereira belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerde idareciler, Beşiktaş maçında geleceği netleşecek olan Portekizli çalıştırıcının alternatifini belirledi. İşte Vitor Pereira’nın ayrılması halinde Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olması beklenen o isim…

Süper Lig’de 17. hafta mücadelesinde Kadıköy’de kritik bir derbi oynanacak. Fenerbahçe – Beşiktaş karşılaşmasında tüm gözler Vitor Pereira’nın üzerinde olacak. Vitor Pereira açısından Kadıköy’de oynanacak Beşiktaş derbisi adeta final gibi olacak. Gaziantep’e karşı 3-2’lik yenilgi sonrası artık güvenin azaldığı Pereira’nın derbide de olumsuz bir sonuç alması sonrası ayrılık sürecinin başlaması bekleniyor.

Bir süredir geleceği belirsiz olan ve adeta şimdilik görevde olan Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş maçıyla kritik bir eşiğe adım atacak. Sarı-lacivertli kulüpte şu anda yeni bir teknik direktör arayışı olması derbideki sonucun önemini daha da artırıyor. Beşiktaş karşısında Kadıköy’de alınacak her sonuç sürece doğrudan etki edecek.