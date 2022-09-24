Fenerbahçe’de sakatlık şoku

Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’de idman öncesi yaşanan sakatlık moralleri bozdu.

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler’de sakatlık şoku yaşandı. Kanarya da ayrıca sakatlığı atlatan Serdar Aziz takımla birlilkte antrenmanlara çıktı.

Milli ara sonrasında Süper Lig’in 8. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , derbi maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler’de idman öncesinde sakatlık şoku yaşandı.

Kanarya’nın sezon başında Karagümrük’ten kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Mor, hafif ağrıları nedeniyle bugün gerçekletirilen idmanda yer almadı. Sağlık ekibinin kontrolleri sonrasında Emre Mor’un son durumununun netlik kazanacağı ifade edildi.

Sarı lacivertli forma ile bu sezon 10 maça çıkan milli futbolcu bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Jorge Jesus’un tercihleri arasında olan Emre’nin sakatlığının ciddi olması durumunda Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.

SERDAR AZİZ MÜJDESİ

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşuları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.

Rennes maçındaki bir pozisyonda kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres de tedavisi devam ettiği için antrenmana çıkmadı. Norveç milli takımının kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King’in henüz İstanbul’a gelmediği bildirilirken, dün itibariyle idmanlara çıkmaya başlayan Serdar Aziz ise bugünkü antrenmana da katıldı.