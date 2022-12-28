Fenerbahçe’de sakatlık şoku

Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de Enner Valencia’nın yer almayacağı öğrenildi.

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler sakatlık haberiyle sarsıldı.

Kanarya’da Enner Valencia dizinde ağrı bulunduğu gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 33 yaşındaki forvetin durumuyla ilgili olarak, “Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlığın devamı. Onun iyi olması için çabalıyoruz. Bu hafta dizinde tekrar ağrı hissetti. Diz sakatlıkları diğer sakatlıklara göre daha farklı olabiliyor. O bizim takımımızın ve ligin golcüsü. Takımdaki diğer forvetlerden daha farklı özelliklere sahip bir oyuncu. Bizim için önemli bir oyuncu” açıklamasını yaptı.