Fenerbahçe’de sakatlık şoku

Fenerbahçe'nin Karadeniz ekibi Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi sakatlık şoku yaşandı.

Fenerbahçe’nin Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi büyük bir şok yaşandı.

Fenerbahçe’de, Trabzonspor maçı öncesi şok bir sakatlık yaşandı. Sarı lacivertliler, Bright Osayi-Samuel’in sol baldır kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel’in sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’deki Trabzonspor ve Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.