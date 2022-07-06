Fenerbahçe’de sakatlık şoku

Avusturya’da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’ye kötü haber geldi. Takımda 2 oyuncu sakatlık geçirdi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’daki son maçında Mol Fehervar’ı 3-0’la geçen Fenerbahçe’de iki sakatlık şok birden yaşandı.
Hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren sarı lacivertliler, beşinci hazırlık maçında Macaristan’ın Mol Fehervar takımıyla karşılaştı.
Fenerbahçe sahadan 3-0’lık net galibiyetle ayrılırken iki futbolcu birden sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Maça 11’de başlayan Bright Osayi-Samuel, karşılaşmanın 31. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası bileğinden sakatlandı.
Oyuna devam edemeyen Osayi-Samuel kenara alınırken bir sakatlık şok daha yaşandı.
63’te İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil olan yeni transfer Emre Mor, 73’te maruz kaldığı faul sonrası oyuna devam edemedi.
Kısa bir süre kendisini deneyen yıldız oyuncu, 76’da yerini Muhammed Gümüşkaya’ya bıraktı.