Fenerbahçe’de sistem değişiyor

Son dönem düşüşe geçerek son 4 haftada 11 puan kaybeden Fenerbahçe’de sistem değişikliğine gidiliyor.

Ligde son olarak Ülker Stadı’nda Kayserispor’la 2-2 kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde kaldı. Bu sezon Süper Lig’de 20 toplayan Fenerbahçe, milli araya 7. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler milli aranın ardından Galatasaray ile Nef Stadyumu’nda karşılaşacak. Kritik maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaptığı açıklamaların ardından Vitor Pereira, sistem değişikliğine gitmeye karar verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre takıma 3’lü savunma oynatan Vitor Pereira, 4’lü savunmaya geçecek. Portekizli çalıştırıcı savunmada Nazım, Kim, Szalai ve Novak’a görev verecek.

Vitor Pereira orta sahada Mert Hakan, Sosa ve İrfan Can Kahveci’ye görev verecek. Kanarya’nın ileri 3’lüsünü ise Osayi, Ferdi ve Berisha oluşturacak.

Ali Koç ne söylemişti?

“Burası Fenerbahçe öncelikle. Başka kulübün hocası 1 sorgulanırsa Fenerbahçe’nin hocası 5 sorgulanır. Vitor Pereira açıklandığı gün hedef tahtasına konmaya başlandı. Pereira’nın buraya para için gelmediğini belirtmek isterim. Çin’de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Buraya yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi. Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Tazminat veremiyorlar o yüzden göndermiyorlar denecek. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar.

Biz hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Çok yüksek gibi gelebilir. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda.”