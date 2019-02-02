Fenerbahçe’de şok sakatlık

Fenerbahçe’nin dün İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan Sadık Çiftpınar’dan kötü haber geldi.

Süper Lig’in 20. haftasında Kadıköy’de Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe’de yeni transfer Sadık Çiftpınar, Jerome’un sert müdahelesiyle yerde kalmış, bir süre kendini denemiş ancak karşılaşmaya devam edememiş ve sahayı acılar içinde terketmişti.

26 yaşındaki stoperden Sarı-Lacivertli takıma kötü haber geldi. Darbeden dolayı oluşan yırtık yüzünden Sadık Çiftpınar, 21. hafta mücadelesinde deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sadık’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Zenit maçında ise sahada olabileceği ifade edildi.

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