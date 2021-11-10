Fenerbahçeli oyuncu kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor. Demoratik Kongolu defans oyuncusu Tisserand’ın milli takım kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 11 Kasım Perşembe günü Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü Benin ile karşılaşacak milli takımın kafilesinde yer alan Tisserand, kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.

Sakatlığın ayrıntılarına yer verilmeyen açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hector Cuper, Tisserand’ın yerine Arsene Zola’yı kadroya dahil etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 30 kez formasını giyen Marcel Tisserand, bu sezon Fenerbahçe’de tüm kulvarlarda 12 maçta görev aldı.