Fenerbahçe’de şok sakatlık

Fenerbahçe’de arka adalesinde yırtık tespit edilen Şener Özbayraklı’dan kötü haber geldi. Genç oyuncu 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında evinde Alanyaspor’u 2-0 yenen Fenerbahçe’de Şener Özbayraklı maçın 53. dakikasında sakatlanarak yerini İsmail Köybaşı’ya bıraktı.
Yapılan kontrollerin ardından Şener’in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve milli takım arasını tedaviyle geçireceği belirtildi.
Fenerbahçe, milli takım arası dönüşünde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Şener Özbayraklı bu maçta forma giyemeyecek.
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